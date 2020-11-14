Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası

Erkekler 1500 metrede 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Elijah Manangoi, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası aldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.11.2020
Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası

Ankara

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde bulunabilirlik bildirimi kuralını 3 kez ihlal ettiği için temmuz ayında yarışmalardan geçici olarak men edilen Manangoi, 22 Aralık 2019'dan itibaren 2 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

27 yaşındaki Kenyalı atlet böylece pandemi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı da kaçıracak.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) bulunabilirlik bildirimi kuralı doğrultusunda, sporcuların doping kontrolü için yerlerinin bulunabilmesi amacıyla güncel bilgileri sağlamaları ve çağrıldıkları takdirde test için hazır bulunmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
Kovid-19 damarların içinde pıhtı oluşumunu tetikliyor
'Sırtımda bir ton yük taşıyormuşum gibi hissettim'
Prof. Dr. Özkan: Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor

Benzer haberler

Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası

Kenyalı atlet Manangoi'ye 2 yıl men cezası

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Şampiyon depremzede 'yeni' madalyalarını gözyaşlarıyla teslim aldı

İstanbul Maratonu'nda Kovid-19 engeline takılan Hasan amca kendi rotasını koştu

İstanbul Maratonu'nda Kovid-19 engeline takılan Hasan amca kendi rotasını koştu
İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası

İstanbul Maratonu'na yabancı atlet damgası
Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım

Köyde toprak yolda antrenman yapan genç atlet Gülistan'ın hayali milli takım