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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Katar-Senegal maçını taraftarlar coşkuyla bekliyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar ile Senegal arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları stat önünde maçın havasına girdiler.

Hilmi Sever   | 25.11.2022
Katar-Senegal maçını taraftarlar coşkuyla bekliyor Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Doha

Al Thumama Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla milli takımlarına destek oldular.

Katarlılar geleneksel müzikleri ve kıyafetleriyle maç saatini beklerken, Senegalli taraftarlar da renkli kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çekti.

Maç öncesinde bazı taraftarlar, ikindi namazlarını da stat önündeki alanda kıldılar.

Stat etrafında Filistin bayraklı futbolseverler de yer aldı.

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