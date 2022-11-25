Katar-Senegal maçını taraftarlar coşkuyla bekliyor
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar ile Senegal arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım taraftarları stat önünde maçın havasına girdiler.
Doha
Al Thumama Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla milli takımlarına destek oldular.
Katarlılar geleneksel müzikleri ve kıyafetleriyle maç saatini beklerken, Senegalli taraftarlar da renkli kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çekti.
Maç öncesinde bazı taraftarlar, ikindi namazlarını da stat önündeki alanda kıldılar.
Stat etrafında Filistin bayraklı futbolseverler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.