Baba oğul amatör ligde aynı formayı terletiyor
İzmir'de yaşayan 42 yaşındaki baba ile 18 yaşındaki oğlu, amatör ligde aynı takımın formasını giyiyor.
İzmir
Baba Erdal Keser ile oğlu Berk Keser, Nevzat Güzelırmak İzmir Süper Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Buca Gençlerbirliği'nin formasını terletiyor.
Erdal Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buca Gençlerbirliği takımında son 4 sezondur forma giydiğini ve forvet mevkisinde görev aldığını söyledi.
Oğlu ile son 2 yıldır birlikte oynadıklarını anlatan Keser, "Baba ve oğul olarak formasını giydiğimiz Buca Gençlerbirliği takımını başarıya götürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.
Buca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Bedrettin Karadağ ise baba ve oğulun mücadelelerinden memnun olduğunu belirterek, "Erdal 42 yaşında olmasına rağmen hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Oğlu da aynı şekilde çok çalışkan, herkese örnek oluyorlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.