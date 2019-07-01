Juventus Rabiot transferini duyurdu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin şampiyonu Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Rabiot'yu kadrosuna kattı.
Ankara
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonu Juventus'tan yapılan açıklamaya göre klüp, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'yu renklerine bağladı.
Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi.
2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, Fransa Milli Takımı formasını 6 kez giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.