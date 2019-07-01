Euro
6.38
Dolar
5.65
BIST 100
99,735.68
Altın
1,383.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus Rabiot transferini duyurdu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin şampiyonu Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Rabiot'yu kadrosuna kattı.

Hüseyin Burak Demirer   | 01.07.2019
Juventus Rabiot transferini duyurdu

Ankara

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonu Juventus'tan yapılan açıklamaya göre klüp, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Adrien Rabiot'yu renklerine bağladı.

Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi.

2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, Fransa Milli Takımı formasını 6 kez giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor

Benzer haberler

Juventus Rabiot transferini duyurdu

Juventus Rabiot transferini duyurdu

Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni

Fenerbahçe'ye İranlı forvet

Fenerbahçe'ye İranlı forvet
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer haberlerine tepki

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer haberlerine tepki
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti

Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, hayatını kaybetti