İspanyol golcü Alvaro Morata Galatasaray'da
Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı
İstanbul
Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6 milyon avro geçici transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, 32 yaşındaki santrfora bu sezonun ikinci ve gelecek sezonun (2025-2026) ilk yarısı için de 3'er milyon avro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon avro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonunun da sözleşmede yer aldığını açıkladı. Söz konusu ücretin 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.
Transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon avro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.
Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:
2026-2027 sezonu için 6 milyon avro,
2027-2028 sezonu için 6 milyon avro."
Morata, sarı-kırmızılı takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak istiyor
Sarı-kırmızılıların 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.
Taraftarların karşılaşmasından etkilendiğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Gelmeden önce Galatasaray taraftarının videolarını izlemiştim. Ben de bunu görmek için sabırsızlanıyordum. Çok sevindim. Beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını üzerime geçirdikten sonra da taraftarları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Galatasaray'ın sarı-kırmızılı parçalı formasını beğendiğini belirten İspanyol santrfor, "Çok güzel bir forma. Daha önce Drogba ile forma değiştirmiştik. O da benim koleksiyonumda var. Burası çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki tüm hedeflerine ulaşmak için yardımcı olacağını vurgulayan Morata, "Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız. Takım arkadaşlarımla bir araya gelip onlara yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Hocayla konuştum. Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.