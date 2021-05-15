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Spor, Futbol

Ankaragücü Süper Lig'e yenilgiyle veda etti

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.

Erkan Tiryaki   | 15.05.2021
Ankaragücü Süper Lig'e yenilgiyle veda etti Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Karşılaşmanın 20. dakikasında çalımlarla ceza sahasına giren Badji’nin altı pas içinde çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının içindeki Davidson kalecidenönce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

34. dakikada Bareiro’nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson’un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı.

36. dakikada Fatih Aksoy'un hatalı geri pasında topu kazanan Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

55.dakikada ceza sahasının sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson’un sert şutunu kaleci Mert Topuz kurtardı. Kaleciden dönen topa vuran Efecan Karaca’nın şutunda da kaleci Mert, üzerine gelen topu kurtarmayı başardı.

66. dakikada Berkan Kutlu’nun ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta kaleci Mert Topuz, topu kornere tokatladı.

Konuk ekip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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