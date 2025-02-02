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Spor

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, İspanya'da şampiyon oldu

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı'nda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, İspanya'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Torrevieja kentindeki organizasyonda mücadele eden İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Mehmet Erkut Budak, şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcu, 28 ülkeden 420 sporcunun katıldığı prestijli organizasyonda rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

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