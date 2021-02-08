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İngiltere Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Mutlu Demirtaştan   | 08.02.2021
İngiltere Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Şubat tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 970 test sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları, 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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