İngiltere Premier Lig'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İstanbul
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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 1-7 Şubat tarihlerinde futbolcu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 970 test sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları, 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.