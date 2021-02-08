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Çinli futbol kulübü ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı

Çin'in Shandong Luneng futbol kulübü, Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) kulüplere getirdiği mali kurallara uymadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı.

Emre Aytekin   | 08.02.2021
Çinli futbol kulübü ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı

Ankara

AFC'den yapılan açıklamada, "kulübün ödeme taahhütlerini yerine getirmediği için lisansının iptal edildiği" belirtildi.

Açıklamada, kulübün hangi ödemeleri yapmadığına dair detaylara yer verilmezken, Çin medyasında yer alan haberlerde 2016-2017 sezonunda takımının antrenörlüğünü yapan Felix Magath'ın yardımcısı Kevin Stotz ile ödeme konusunda anlaşmazlık yaşandığı bilgisi yer aldı.

Geçen yıl Çin Federasyon Kupası'nı kazanarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Shandong Luneng, Hong Kong'un Kitchee, Tayland'ın Port FC ile ön eleme turundan gelecek üçüncü bir takımla J Grubu'nda mücadele edecekti.

Nisanda başlayacak müsabakalara Shandong Luneng'in yerine başka bir takım katılacak.

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