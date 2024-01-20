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Iga Swiatek, Avustralya Açık'ta 3. turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi.

Fatih Erel  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Iga Swiatek, Avustralya Açık'ta 3. turda elendi

Istanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.

Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

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