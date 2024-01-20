Iga Swiatek, Avustralya Açık'ta 3. turda elendi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi.
Istanbul
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günündeki üçüncü tur maçında, Polonyalı raket Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova ile karşılaştı.
Swiatek, 19 yaşındaki rakibine 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.