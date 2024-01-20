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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 3 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Can Öcal  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 3 golle yendi

İstanbul

3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Strandberg'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında Yunan kaleci, Ömer Faruk Beyaz'dan önce seken topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

25. dakikada sağ kanattan driplingle içeri giren Fall'un uzak direğe ortasında, Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

45. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Aburjania, kafayla topu sektirdi. Arka direkte topla buluşan Strandberg'in kafa vuruşunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Da Costa'nın pasında ceza yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü.

74. dakikada hızlı kullanılan taç sonrası sağ kanatta topla buluşan Fall, içeriye doğru ortaladı. Hatayspor savunmasının müdahalesi sonrası seken topla buluşan Winck, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

79. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ katta topla buluşan Fall, ceza sahası içindeki Hajradinovic'e meşin yuvarlağı aktardı. Hajradinovic'in sağdan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan Da Costa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0

89. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran Fall, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere attı: 3-0

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



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