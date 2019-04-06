Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan milli sporcu Muammer Şahin, erkekler 55 kiloda koparmada gümüş, silkme ve toplamda bronz madalya kazandı.
Ankara
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, Şaziye Erdoğan'ın ardından bir milli sporcu daha madalyaya uzandı.
Akşam seansında erkekler 55 kiloda podyuma çıkan Muammer Şahin, koparmadaki ilk iki hakkında başarısız olmasına rağmen son hakkında 112 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Silkmede ilk hakkında 125, ikincisinde 132, üçüncüsünde 135 kilo kaldıran milli sporcu, bronz madalya elde etti.
Muammer Şahin, toplamda 247 kiloyla üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Toplamda İtalyan Mirco Scarantino 261 kiloyla altın, Bulgar Angel Rusev ise 256 kiloyla gümüş madalyayı boynuna taktı.
Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.