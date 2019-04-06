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Langkawi Bisiklet Turu Kuala Lumpur'dan start aldı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin Asya takviminde yer alan ve Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 24. Langkawi Bisiklet Turu başladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.04.2019
Langkawi Bisiklet Turu Kuala Lumpur'dan start aldı

Ankara

Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 8 etaptan oluşan turun startını Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Syed Saddiq verdi.

Kuala Lumpur'un sembol yapıtlarından biri olan Petronas Kuleleri önünde start alan bisikletçiler, Malezya'nın tarihi ve turistik yerlerinden geçerek 176,9 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etap, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Tampin'de sona erdi.

Turun ilk etabını ev sahibi ülkenin takımlarından Sapura'nın Avustralyalı sporcusu Marcus Culey kazandı. İkinciliği Kanada'nın Floyd's Pro Bisiklet Takımı'ndan ABD'li Travis McCabe elde ederken, üçüncülüğü Güney Afrika temsilcisi ProTouch'tan Clint Hendricks aldı.

Genel klasman liderinin giyeceği sarı mayoyu ikinci etapta Culey taşıyacak.

Organizasyon, yarın 200,6 kilometrelik Senawang-Melaka etabıyla devam edecek.

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