Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışı 8. sırada bitirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen üçüncü ayağının ilk yarışında 8. oldu.
Ankara
Şampiyonada sezonun üçüncü yarışı, İspanya'da 5,077 kilometre uzunluğundaki Aragon Pisti'nde gerçekleştirildi.
Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista birinci, Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, Bautista'nın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Chaz Davies ilk yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Turkish Puccetti takımının sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ise liderin 27.929 saniye gerisinde 8'incilik elde etti.
Üçüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.