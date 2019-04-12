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Formula 1'de sıradaki durak Çin

Şampiyona tarihinin bininci, sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 14 Nisan Pazar günü yapılacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.04.2019
Formula 1'de sıradaki durak Çin

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun üçüncü yarışıyla sürecek.

Çin'in 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şangay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak organizasyon tarihinin bininci yarışının sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da gerçekleştirilecek.

Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Bahreyn'deki ikinci yarışı ise takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ilk sırada tamamlamıştı.

Çin Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 44 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 43

3. Max Verstappen (Hollanda): 27

4. Charles Leclerc (Monaco): 26

5. Sebastian Vettel (Almanya): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 87 puan

2. Ferrari: 48

3. Red Bull: 31

4. Alfa Romeo: 10

5. McLaren: 8

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