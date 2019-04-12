Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.79
BIST 100
95,273.90
Altın
1,291.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde 14 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.04.2019
MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

Ankara

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde 14 Nisan Pazar günü düzenlenecek. 

Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 22.10'da gerçekleştirilecek. Yarış ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 22.00'de 20 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk yarışını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, ikinci yarışı ise Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez kazandı.

Sezonun üçüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 45 puan 

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 41

3. Valentino Rossi (İtalya): 31

4. Alex Rins (İspanya): 24

5. Danilo Petrucci (İtalya): 20

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil