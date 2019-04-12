Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.79
BIST 100
95,273.90
Altın
1,291.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28'inci, Spor Toto 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 12.04.2019
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

'Ünal Karaman bizim evladımız'

'Ünal Karaman bizim evladımız'

Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

'Milli takımın bu jenerasyonla Avrupa ve Dünya Kupası'na gidebileceğini düşünüyorum'

'Mevcut puan farkını açarak devam etmek istiyoruz'

'Mevcut puan farkını açarak devam etmek istiyoruz'
Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber

Trabzonspor'a Novak'tan kötü haber
'Yeni hoca kongreden sonra netleşecek'

'Yeni hoca kongreden sonra netleşecek'