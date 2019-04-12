Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.79
BIST 100
95,208.24
Altın
1,291.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Lider Medipol Başakşehir zorlu virajda

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 12.04.2019
Lider Medipol Başakşehir zorlu virajda

İstanbul

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 27 maçta 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son üç maçını kazanan Beşiktaş ise 50 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Epureanu yok, Arda şüpheli

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Arda Turan, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Arda'nın, Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Gökhan İnler'in ise kadroda olması beklenmiyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

'Ünal Karaman bizim evladımız'

'Ünal Karaman bizim evladımız'

Beşiktaş'ın Kagawa formaları Uzak Doğu'da satılacak

'Mevcut puan farkını açarak devam etmek istiyoruz'

'Yeni hoca kongreden sonra netleşecek'

'Yeni hoca kongreden sonra netleşecek'
Sergen Yalçın'ın cezası onandı

Sergen Yalçın'ın cezası onandı
Fenerbahçe'nin genç oyuncularına sürpriz

Fenerbahçe'nin genç oyuncularına sürpriz