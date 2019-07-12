Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.
İstanbul
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Formula 1 yarışının sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 6 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.