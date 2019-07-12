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Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek.

Yunus Kaymaz   | 12.07.2019
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

İstanbul

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Formula 1 yarışının sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 6 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. 

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