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Spor, Basketbol

Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Leo Westermann'ı kadrosuna kattı.

Emrah Oktay   | 12.07.2019
Leo Westermann, Fenerbahçe Beko'da

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Leo Westermann'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, 26 yaşındaki basketbolcu ile iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

1,98 metre boyundaki Westermann'ın 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Kariyerine ülkesi Fransa'da başlayan Westermann, Fransa'da ASVEL ve Limoges, Sırbistan'da Partizan, Rusya'da CSKA Moskova ve Litvanya'da Zalgiris takımlarında forma giydi.

Geride kalan sezonu Zalgiris'te geçiren Fransız basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde 27 maçta forma giyerek 6,4 sayı, 2,8 asist, 2 ribaunt ortalamaları yakaladı. Westermann, Litvanya liginde ise 37 maçta süre alarak 7,2 sayı, 3,3 asist, 2,2 ribaunt istatistikleriyle mücadele etti.

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