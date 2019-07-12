Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
99,040.18
Altın
1,409.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Süha Gür   | 12.07.2019
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday

İstanbul

Tevfik Yamantürk, Levent'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Nisan 2017'de divan başkanlığına seçildiğini hatırlattı.

Aradan geçen sürede yaptıkları hizmetlerle alakalı bilgi veren Yamantürk, "İki yıl içinde camianın birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmesi için gayret gösterdik. Bu yönde tüm üyelerden büyük destek gördük. Divan kurulundaki birçok değerli üye, 3 divan toplantısına mazeretsiz olarak katılmadıkları için kulüp tüzüğündeki bir madde nedeniyle divan kurulu üyelikleri düşürüldü ve bu husus camiada huzursuzluğa neden oldu." ifadelerini kullandı.

Bu üyeleri yeniden kazanmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunu başardıklarını vurgulayan Yamantürk, şunları kaydetti:

"Yeni çalışma döneminde Beşiktaş'ın güçlü bir yönetimle ahenk ve barış içinde yönetilmesine önem veriyoruz. Bizler Beşiktaş'ın bir nevi sigortası olacağız. Kulübümüzün sağlam, güvenilir ve güçlü bir yapıya sahip olmasının sigortası olacağız. Bu amaçla yeniden göreve talip olduk. Görev sürecimizde hizmette kusursuz olduk, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. Ben ve arkadaşlarımı kulübün mahrem meselelerini konuşurken duymadınız, duymayacaksınız. Ekibi hiç bozmadan aday olmaya karar verdik."

Tevfik Yamantürk'ün başkanlığındaki Divan Başkanlık Kurulunda ikinci başkan Fethi Hinginar, genel sekreter Turgay Pirinç ile üyeler Fikret Kuzucu, İlhan Gölvan, Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık

Benzer haberler

Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep yolunda

Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep yolunda

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday

Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak
'Kulüp Lisans Talimatı devrim niteliğinde'

'Kulüp Lisans Talimatı devrim niteliğinde'
'Yine çekişmeli bir lig olmaya aday'

'Yine çekişmeli bir lig olmaya aday'