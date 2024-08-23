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Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de heyecan Hollanda'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek.

Mutlu Demirtaştan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Formula 1'de heyecan Hollanda'da devam edecek

Istanbul

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 25 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton 2, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 277

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 199

3. Charles Leclerc (Monako): 177

4. Oscar Piastri (Avustralya): 167

5. Carlos Sainz (İspanya): 162

Takımlar

1. Red Bull: 408

2. McLaren: 366

3. Ferrari: 345

4. Mercedes: 266

5. Aston Martin: 73

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