Güneş ve Sağlam'dan A Milli Futbol Takımı değerlendirmesi

Bolu Valiliği koordinesinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile kentte faaliyet gösteren turizm işletmelerinin katkılarıyla üniversitenin Mavi Salonu’nda düzenlenen "Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli"ne katılan Şenol Güneş ve Ertuğrul Sağlam program çıkışlında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Milli Takımının dünya üçüncüsü olmasındaki başarıyı sağlayan tüm yönetimi, başkanı, teknik heyeti, oyuncuları kutladığını anlatan Güneş, "Taraftarıyla, milletiyle beraber birlikte o sonucu aldığımızda hem mutlu hem gururlu olduk. Ama artık o geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan, genç bir kadromuz var." diye konuştu.

Güneş, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takım yönetimi, teknik heyeti ve oyunculara ilişkin de "Hepsine başarılar diliyorum. Daha hem genç, daha hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı o tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın 2002 yılında 32 takımla oynandığını hatırlatan Güneş, "Şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Gönlümden geçen odur ki umarım öyle olur; gruptan çıkmamız, 32 veya 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani 8'e, yarı finale kadar. Yarı finale çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir ama çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntüsü var şu an kağıt üzerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansına da değinen Güneş, "İkisi de çok üst seviye takımda oynuyorlar hem de milli takımımızda oynuyorlar. Çok büyük avantaj bizim için Türkiye için. Genç yaşta hem yetenek hem karakter olarak üst seviyede." dedi.

Trendyol Süper Lig'de 4 takımın şu anda iddialı durumda olduğunu anlatan Güneş, "Bunlardan ilk üçü daha avantajlı. Galatasaray önde olduğu için bir avantajı var ama futbolda her sonuç var. Kim hak ediyorsa o olsun. Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin." değerlenidrmesini yaparken hakemlerle ilgili de "Ama hakemlerimizin iki yıldan beri, üç yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi." yorumunu yaptı.

"Milli takımdan beklentimiz yüksek"

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, milli takımın ülkeye büyük bir sevinç yaşattığını dile getirdi.

Sağlam, "Takımın potansiyeli Dünya Kupası'nda aslında çok büyük işler yapacak seviyede. Dolayısıyla beklentimiz de yüksek. En azından bir çeyrek final olabilme şansını görüyorum, daha ilerisinde de bir beklentim var. Hakikaten çok yetenekli, güçlü bir jenerasyon var. Bu jenerasyon, birbiriyle oynayarak artık iyi bir takım olma seviyesine de ulaştı. O yüzden zaten ilk grubu hiç düşünmüyorum ama sonrasında da inşallah çeyrek final, yarı finalle bu işi bence bu şekilde götürmelerini bekliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Dualarımız, yüreğimiz onlarla beraber olacak." dedi.

Milli takımın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız ile ilgili de konuşan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

“Arda ve Kenan, çok özellikli oyuncularımız. Bu bir takım oyunu sonuçta, bireysel bir oyun değil. Arda’yla Kenan iyi oynayacak, yanındaki arkadaşları Orkun’du, Hakan’dı, Barış’tı onlara yardım edecek. Takım savunmasına destek verecekler, takım gol yemeyecek. Arkadaki arkadaşlarımız ofansif anlamda onlara destek verecek, onlar gol atacak ya da attıracak. Dolayısıyla bu işi hep birlikte başaracaklar. O yüzden tabi biz bireyleri ön plana çıkarmaktansa takımı biraz daha böyle konuşup, bu işin hep birlikte yapılacağıyla alakalı hepsine farklı sorumluluklar yüklememiz gerekiyor. O yüzden ben takımımızdan çok umutluyum.”

"Süper ligde şampiyonluk için 4-5 takım yarışmalı"

Sağlam, Trendyol Süper Ligdeki şampiyonluk için fazla sayıda takımın yarışması gerektiğini dile getirdi.

"Türk futbolunun biz kalitesini arttırmak istiyorsak bu rekabet ortamını da fazla takımlı hale getirmemiz gerekir" diyen Sağlam, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Aslında istediğimiz bu. Keşke iki takım değil de 4-5 takımlı bir şey olsaydı yani şampiyonluk yarışı. Seyir zevkini, rekabeti biraz daha arttıracaktı. Ama maalesef birkaç sezondur şampiyonluğu kovalayan ligin sonlarına doğru iki takım kalıyor. Diğer takımlarımız da ne kadar güçlü olursa, özellikle Anadolu takımları, ligin kalitesi artacak, rekabet seviyesi üst düzeye çıkacak ve bunun sonucunda da Türk futbolu kazanacak. Bunu yapmamız lazım. Yani artık iki takımlı şampiyonluk yarışı izlemeyelim."