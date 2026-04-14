Sigorta şirketleri 5G teknolojisiyle "hasarı önleyen sisteme" dönüşüyor IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Çiftçi, "5G dünya genelinde standart bir ürün olduğu için reasürans modellemeleri de bu küresel ölçeğe göre yapılıyor. Sektör ve reasürans piyasası bu teknolojiye tam hazırlıklı. " dedi.

Türkiye'nin 5G altyapısına tam entegrasyonuyla sigortacılık sektöründe de değişiklikler öne çıkıyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka ile desteklenen yeni dönemde, geleneksel poliçe anlayışı yerini, verinin anlık işlendiği, riskin henüz oluşmadan engellendiği proaktif bir korumaya bırakıyor.

Dijitalleşme sürecinde sigorta şirketleri sadece finansal bir güvence sunmakla kalmayıp, akıllı cihaz ve otonom sistemlerle entegre birer teknoloji partneri rolünü üstleniyor.

Siber risklerin ve operasyonel hızın da önem kazandığı yeni pazar dinamiklerinde, Türkiye'nin stratejik altyapı yatırımları uluslararası reasürans piyasalarının da dikkatini çekiyor.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1 Nisan itibarıyla Türkiye'de ticari kullanıma giren 5G teknolojisinin sigortalanabilir cihaz tanımını ve risk analiz yöntemlerini tamamen değiştirdiğini vurguladı.

Çiftçi, Türkiye pazarının yeniliklere adaptasyon gücünün yüksek olduğuna dikkati çekerek, 5G'nin tek başına bir unsur olmadığını ifade etti.

5G ile beraber endüstrinin çalışma şeklinin değiştiğini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve nesnelerin interneti zaten gündemimizdeydi. Ancak 5G bu iki teknolojiyi birleştirerek süreci hızlandırıyor. Sensörlü çalışmaların ve endüstriyel veri trafiğinin artmasıyla sigorta ürün tiplerinde de zorunlu bir evrim yaşanıyor. Veri trafiğindeki artış risk analiz yöntemlerini geleneksel yapıdan uzaklaştırıyor. Sigorta şirketleri artık sadece hasar ödeyen değil, hasarı önleyen sistemlere odaklanıyor.

5G hızı sayesinde sistemlerin birbirleriyle anında konuşmasına, hasar oluşmadan müdahale edilmesine imkan tanıyor. Bu durum sektör için en kritik avantajlardan biri olacak. Sigorta dünyası küresel bir havuz. 5G dünya genelinde standart bir ürün olduğu için reasürans modellemeleri de bu küresel ölçeğe göre yapılıyor. Sektör ve reasürans piyasası bu teknolojiye tam hazırlıklı. Türkiye pazarı da bu küresel hazırlıktan payını alacaktır."

Bir saniyede hasar ödemesi rekoru

Çiftçi, teknolojik gelişimin siber saldırı risklerini de beraberinde getirdiğini ve siber korumanın, ürünlerin ayrılmaz bir parçası olacağını aktararak, "İnternetin olduğu her yerde siber saldırıya açığız. 5G ile bu risk daha da ön plana çıkacak. Gelecek dönemde bireysel ürünlerin içerisinde siber sigortaların 'kompakt paketler' halinde yer almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

5G teknolojisinin sigortacılık sektöründe devrim niteliğinde bir dönüşüm başlattığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Dünyada artık bir saniye içerisinde hasar dosyasının açılıp ödemesinin yapıldığı bir rekor sürecine ulaşıldı. New York merkezli Lemonade gibi şirketler bir saniyede hasar dosyası açıp ödeme yaparak dünya rekoru kırdı. Bunu bir insan vasıtasıyla yapmanız imkansız. 5G ve yapay zeka entegrasyonu ile sektörümüz, hasarın anında değerlendirilip ödendiği bir noktaya evrildi."

Akıllı fabrikalar ve evlerin sigortalanmasında kişiselleştirilmiş ürünlerin ön plana çıkacağını dile getiren Çiftçi, reasürans piyasasının Türkiye'ye yaklaşımını da değerlendirerek, sözlerini tamamladı.