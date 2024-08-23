Dolar
33.92
Euro
37.75
Altın
2,484.87
ETH/USDT
2,623.40
BTC/USDT
60,590.00
BIST 100
9,921.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaştıkları Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Erkan Tiryaki  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

Ankara

Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının play-off turunda ilk maçlar yapıldı. Karşılaşmaların rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Play-off ilk turunda alınan sonuçlar şöyle:

Lugano (İsviçre)-Beşiktaş: 3-3

PAOK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda): 4-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Hearts (İskoçya): 1-0

Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 0-1

RFS (Letonya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

LASK (Avusturya) - Steaua Bükreş (Romanya): 1-1

Ludogorest (Bulgaristan)-Petrocub (Moldova): 4-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-TSC (Sırbistan): 3-0

Dinamo Minsk (Belarus)-Anderlecht (Belçika): 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Ajax (Hollanda): 1-4

Ferencvaros (Macaristan)-Borac (Bosna Hersek): 0-0

Braga (Portekiz)-Rapid Wien (Avusturya): 2-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milletimiz bir, devletimiz daim olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzedeyle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

TFF'de başkan vekilleri belli oldu

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı

Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde tur umudunu rövanşa bıraktı
Beşiktaş, gol düellosunda tur şansını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş, gol düellosunda tur şansını İstanbul'a bıraktı
PFDK'den Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası

PFDK'den Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet