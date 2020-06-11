Euro
7.74
Dolar
6.82
BIST 100
109,111.30
Altın
1,733.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ferrari ve FIA kadın pilot yetiştirecek

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile Formula 1 takımlarından Ferrari, geleceğin kadın pilotlarını yetiştirmek için birlikte çalışacak.

Yunus Kaymaz   | 11.06.2020
Ferrari ve FIA kadın pilot yetiştirecek

İstanbul

FIA'dan yapılan açıklamada, Ferrari ile FIA'nın genç yetenekleri keşfedip otomobil sporlarına kazandırmak için 4 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

Proje, dünya genelinde 12-16 yaşları arasındaki en yetenekli adayları belirleme ve onların profesyonel bir kariyere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

1970'lerden bu yana herhangi bir kadın pilotun yarışmadığı Formula 1'de, Willams-Mercedes'in takım direktör yardımcısı Claire Williams dışında üst düzey bir kadın yönetici bulunmuyor.

Formula 1 tarihinde 1958-1959 yıllarında Maria Teresa de Filippis 3 kez, 1974'ten 1976'ya kadar da Lella Lombardi 12 kez yarışma başarısı göstermişti. Lombardi, 1975 İspanya Grand Prix'sinde, Formula 1'de puan kazanmayı başaran ilk kadın pilot olarak tarihe geçmişti.

Mercedes takımının icra direktörü Toto Wolff'un eşi Susie Wolff, 2014 sezonundaki Büyük Britanya ve Almanya Grand Prix'lerinin ilk antrenman seansında piste çıkarak Giovanna Amati'den 22 yıl sonra Formula 1 takvimindeki bir yarış hafta sonuna katılan ilk kadın pilot olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak
Rus sağlık sistemine 'yetersiz yatırım' uyarısı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Benzer haberler

Ferrari ve FIA kadın pilot yetiştirecek

Ferrari ve FIA kadın pilot yetiştirecek