Fenerbahçe, Mimovic'i Zenit'e kiraladı
Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit Kulübüne kiralandığını duyurdu.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.