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Fenerbahçe, Mimovic'i Zenit'e kiraladı

Fenerbahçe, yeni transferi Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit Kulübüne kiralandığını duyurdu.

Süha Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Fenerbahçe, Mimovic'i Zenit'e kiraladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

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