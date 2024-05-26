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F1 Monako Grand Prix'sini Leclerc kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Monako Grand Prix’sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Yunus Kaymaz  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
F1 Monako Grand Prix'sini Leclerc kazandı

İstanbul

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başlayan Leclerc, damalı bayrağı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyeyle ilk sırada geçerek kariyerinin 6. grand prix zaferini elde etti.

Mclaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.152 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz ise 7.585 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.

Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 169 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

Takımlar

1. Red Bull: 276

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 184

4. Mercedes: 96

5. Aston Martin: 44

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