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Bahreyn'de pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Yunus Kaymaz   | 30.03.2019
Bahreyn'de pole pozisyonu Leclerc'in

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Sakhir bölgesindeki 5 bin 412 metrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin Fransız pilotu Leclerc 1.27.866'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanırken, Formula 1'de takım arkadaşı Sebastian Vettel'in ardından pole pozisyonu alan en genç ikinci pilot olarak tarihe geçti.

Sıralama turlarında Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 1.28.160'lık derecesiyle ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.28.190 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 18.10'da koşulacak.


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