İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu
Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.
Ankara
Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.
Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada İpek ile Awad, çiftler finalinde Gozal Ainitdinova (Kazakistan)-Ekaterina Kazionova (Rusya) ikilisiyle karşılaştı.
Korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Awad çifti, mutlu sona ulaştı.
Çiftlerde şampiyonluk sevinci yaşayan milli sporcu İpek Soylu, teklerde de finale yükseldi.
Tekler yarı finalinde Kazak Ainitdinova'yı mağlup eden İpek, 1 numaralı seri başı ABD'li Nadja Gilchrist ile yarın şampiyonluk maçına çıkacak.
Çağla 1 numaraya takıldı
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını çeyrek finalde noktaladı.
Çağla, tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti. Mili sporcu, ev sahibi ülkeden Hon'a 7-6 ve 6-4'lük setlere 2-0 yenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.