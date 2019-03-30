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Spor

İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.

Halil Ibrahim Avsar   | 30.03.2019
İpek Soylu'dan Mısır'da çiftler şampiyonluğu

Ankara

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile çiftlerde şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada İpek ile Awad, çiftler finalinde Gozal Ainitdinova (Kazakistan)-Ekaterina Kazionova (Rusya) ikilisiyle karşılaştı.

Korttan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Awad çifti, mutlu sona ulaştı.

Çiftlerde şampiyonluk sevinci yaşayan milli sporcu İpek Soylu, teklerde de finale yükseldi.

Tekler yarı finalinde Kazak Ainitdinova'yı mağlup eden İpek, 1 numaralı seri başı ABD'li Nadja Gilchrist ile yarın şampiyonluk maçına çıkacak.

Çağla 1 numaraya takıldı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını çeyrek finalde noktaladı.

Çağla, tek kadınlarda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybetti. Mili sporcu, ev sahibi ülkeden Hon'a 7-6 ve 6-4'lük setlere 2-0 yenildi.

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