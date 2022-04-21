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Spor

İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

Formula 1 takımlarından Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yunus Kaymaz   | 21.04.2022
İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

İstanbul

Sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki pilot, "Formula 1'de yarışmak için Ferrari'den daha iyi bir takım olmadığını her zaman söyledim. Yarış tulumunu giymek ve bu takımı temsil etmek benzersiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ferrari'de geçen yıl ilk sezonunu geçiren Sainz, ikisi dışında tüm yarışlardan puan toplarken, dört kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.

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