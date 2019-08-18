Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Halil Ibrahim Avsar   | 18.08.2019
Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor

Ankara

Dünya Badminton Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

Basel kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ mücadele edecek.

Tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Türkiye adına yarışacak.

Şampiyona 25 Ağustos'ta sona erecek

Dünya Badminton Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor

Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor