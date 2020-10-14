Euro
9.31
Dolar
7.91
BIST 100
1,189.29
Altın
1,909.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Kovid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 14.10.2020
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Madrid

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino'da devam etme kararı aldığı belirtildi.

Torino kentinin takımı olan Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.

Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes'in testleri de pozitif çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 220 bin 989'a yükseldi

Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik

Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Meksika'dan 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi

Meksika'dan 321 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı siparişi