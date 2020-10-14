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Spor

Milli motosikletçi Can Öncü Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası 2021 sezonunda Kawasaki Puccetti takımı için yarışacak.

Fatih Çakmak   | 14.10.2020
Milli motosikletçi Can Öncü Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı

Ankara

Milli motosikletçi Can Öncü'nün, Dünya Supersport Şampiyonası 2021 sezonunda Kawasaki Puccetti takımı için yarışacağı duyuruldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki sporcu Can Öncü, gelecek sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı ile mücadele verecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk yılını geçiren milli motosikletçi, bu sezon yarışlara Turkish KNN Team ile çıkmıştı. Can Öncü, motor sporları tarihinin en genç yarış kazanan pilotu ünvanını da taşıyor.


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