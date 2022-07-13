Chelsea, Raheem Sterling'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Manchester City'den İngiliz forvet Raheem Sterling'i kadrosuna kattı.
Istanbul
Transferin mali detaylarını açıklamayan Chelsea Kulübü, 27 yaşındaki Sterling ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine Liverpool'da başlayan Sterling, 2015'te 49 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye imza atmıştı.
Premier Lig'de 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Manchester City formasıyla 337 maçta görev alan İngiliz futbolcu, 131 gol kaydetti.
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