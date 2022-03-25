Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun, milli takımın Porto kentindeki kampında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve personelle vedalaştığı belirtildi.
Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirterek, UEFA Uluslar Ligi ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.