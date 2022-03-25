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Spor, Futbol

Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı.

Emre Doğan   | 25.03.2022
Burak Yılmaz milli takım kampından ayrıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncunun, milli takımın Porto kentindeki kampında TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve personelle vedalaştığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirterek, UEFA Uluslar Ligi ile 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

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