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İtalyan basınından Dünya Kupası eleştirisi: Kanepede izleyeceğimiz bir başka kupa

İtalya Futbol Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında eleştiri konusu oldu.

Barış Seçkin   | 25.03.2022
İtalyan basınından Dünya Kupası eleştirisi: Kanepede izleyeceğimiz bir başka kupa

Roma

İtalyan basını, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na gidilemeyecek olmasını geniş şekilde değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, "Dünyanın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın yaşadığı hezimeti aktarırken, iç sayfalarda da "Gök-mavili başarısızlık. Wembley'in kahramanları, eve dönüyor. Trajkowski, bizi 90+2'de cezalandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın dünkü yenilgiyle, toplamda en az 12 yıl Dünya Kupası'ndan uzak kalmayı garantilediği ifade edilen haberde, "İkinci kez üst üste Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Daha önce 2 kez üst üste gidememe hiç olmadı." yorumu yapıldı.

Ayrıca İtalya Milli Takımı'nın golcüleri Insigne, Immobile ve Berardi'nin performanslarıyla hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan bir başka haberde de dün akşam yaşanan başarısızlığın ardından teknik direktör Roberto Mancini'nin ayrılması halinde, Fabio Cannavaro ve Marcello Lippi'nin beraber göreve gelme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

Corriere dello Sport da İtalya'nın elenmesini, "Cehennemdeyiz" manşetiyle aktarırken, haberde, "Palermo'da Makedonya kazanıyor. İtalya bir kez daha kupa dışında. Şok elenme." ifadeleri yer aldı.

Gazetenin iç sayfasında "Bir kez daha evdeyiz" başlığıyla yapılan haberde, 8 ay önce Wembley'de Avrupa Şampiyonluğu'nu kutlayan takımın, dün FIFA sıralamasında 67. basamakta bulunan Kuzey Makedonya'ya yenildiğine dikkat çekildi.

Hücumda varlık gösterememekle eleştirilen İtalya Milli Takımı'na yönelik, "Eleme gruplarında Bulgaristan beraberliği ve İsviçre karşısında kaçırılan 2 penaltı bizim play-off etabına götürdü. İsveç karşısında 2017'de yaşananlar hatırlandı. Ortada net olan bir şey var. Hücumumuz yok. Eğer gol atmazsan kazanamazsın." yorumunda bulunuldu.

Ulusal gazetelerden La Repubblica da "Gök-mavili şok. Kuzey Makedonya bizi Dünya Kupası'nın dışına itti" başlığıyla verdiği haberinde, "Herkes evine. Kanepede izleyeceğimiz bir başka Dünya Kupası" ifadelerine yer verdi.

Corriere della Sera gazetesi de "Dünya Kupası dışındayız: Tarihi yenilgi" başlığını kullandı.

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