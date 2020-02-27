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Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çiftlerde mücadele ettiği Katar Açık Kadınlar Turnuvası'ndan çeyrek finalde elendi.

Sinem Er   | 27.02.2020
Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.

Büyükakçay-Siegemund çifti, çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

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