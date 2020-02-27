Çağla Büyükakçay Katar Açık'a çeyrek finalde veda etti
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çiftlerde mücadele ettiği Katar Açık Kadınlar Turnuvası'ndan çeyrek finalde elendi.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile çeyrek final mücadelesine çıktı.
Büyükakçay-Siegemund çifti, çeyrek finalde Çekya'dan Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova çiftine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.