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Spor

Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor

Milli boksör Muhammed Baki Yalçın, babası ve ağabeyinin bırakmak zorunda kaldığı bu sporda hayalleri olan olimpiyat madalyasına ulaşmayı hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 27.02.2020
Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Kastamonu

Milli boksör Muhammed Baki Yalçın, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Muhammed, olimpiyat elemelerine hazırlanıyor.

Muhammed, boksa başlamasına vesile olan babası ve ağabeyinin bu sporu bırakmak zorunda kalmasının ardından, onların yarım kalan olimpiyat madalyası hayalini gerçekleştirmek için yumruklarını sallıyor.

Kariyerinde 3 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunan Muhammed Baki Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Boksa 8 yıl önce başladığını anlatan Muhammed, "Babam eski boksör, ağabeyim de boks yapıyordu. Ben de onlardan gördüm heves ettim. Ağabeyim ile spor salonuna gitmeye başladım. Daha sonra ağabeyim ve babam boksu bırakmak zorunda kaldı. Onların bıraktığı yolda ben devam ettim. Onların hedeflediği noktaya çıkmak için çalışıyorum." diye konuştu.

"İnşallah, ailem ve ülkem adına bu işi başarırım"

Olimpiyatların amatör branşların zirvesi olduğunu vurgulayan Muhammed, "Her amatör branştaki sporcu olimpiyatta derece yapmak, tarihe yazılmak ister. Biz de onun için çalışıyoruz. Her zaman bunun için çalıştık. Babamın ve ağabeyimin başlattığı yolda onların derecelerini aştım. Onların da her zaman hayali olimpiyatta derece yapmaktı. İnşallah, ailem ve ülkem adına bu işi başarırım." şeklinde konuştu.

Olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayısta da Paris'te gerçekleştirileceğine işaret eden Muhammed, bunun için uzun süredir kampta olduklarını aktardı.

Her zamankinden çok daha yoğun bir tempoda hazırlandıklarını belirten Muhammed, şunları kaydetti:

"Olimpiyat senesinde olduğumuzun herkes farkında. Üst limitlerimizi zorluyoruz. En iyi formu yakalamak için herkes elinden geleni yapıyor. Önceliğim olimpiyat elemelerinde vize almak. Olimpiyat madalyası Türk milletinin ihtiyacı olduğu bir madalya. İnşallah bu madalyayı alacağım."

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