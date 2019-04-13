Borussia Dortmund Mainz 05'i iki golle geçti
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.
Berlin
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında Signal Iduna Park'ta Mainz 05'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, 18 ve 24. dakikalarda Jadon Sancho'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz 05'in tek golü ise 83. dakikada Robin Quaison'dan geldi.
Karşılaşmada Ömer Toprak, 89. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi.
Mainz 05 ise 33 puanla 12. sırada kaldı.
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