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Borussia Dortmund Mainz 05'i iki golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi.

Erbil Başay   | 13.04.2019
Borussia Dortmund Mainz 05'i iki golle geçti

Berlin

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 29. haftasında Signal Iduna Park'ta Mainz 05'i konuk etti. 

Ev sahibi ekip, 18 ve 24. dakikalarda Jadon Sancho'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz 05'in tek golü ise 83. dakikada Robin Quaison'dan geldi.

Karşılaşmada Ömer Toprak, 89. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

Mainz 05 ise 33 puanla 12. sırada kaldı.


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