Can Bartu için anma programı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün toprağa verilen Can Bartu için Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde düzenlenen anma programına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Bartu ailesinin fertleri ile Can Bartu'nun sevenlerinin katıldığı belirtildi.
Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından anma programının sona erdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.