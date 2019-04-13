Manchester United evinde kazandı
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.
Ankara
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United, Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United'ı ağırladı.
Manchester United, Pogba'nın 19 ve 80. dakikada penaltıdan attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. West Ham'ın golü ise 49. dakikada Felipe Anderson'dan geldi.
Bir maç eksiği bulunan Manchester United puanını 64'e çıkarırken, West Ham United 42 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.