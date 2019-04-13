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Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United evinde kazandı

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 13.04.2019
Manchester United evinde kazandı

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United, Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United'ı ağırladı.

Manchester United, Pogba'nın 19 ve 80. dakikada penaltıdan attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. West Ham'ın golü ise 49. dakikada Felipe Anderson'dan geldi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester United puanını 64'e çıkarırken, West Ham United 42 puanda kaldı.

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