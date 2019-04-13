Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.77
BIST 100
95,976.82
Altın
1,290.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Derbi hazırlıkları tamam

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecekleri derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Erkan Tiryaki   | 13.04.2019
Derbi hazırlıkları tamam

İstanbul

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana Fenerbahçeli futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. 

Daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, taktik çalışmayla idmanı tamamladığı kaydedildi.

Antrenmanın ilk bölümünü, bir grup taraftarın da izleyerek futbolculara moral verdiği aktarıldı.

Galatasaray'da hazırlıklar tamam

Galatasaray da Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.

Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılar, tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu

Fenerbahçe'nin derbide konuğu Galatasaray

Mustafa Cengiz'den derbi yorumu

Mustafa Cengiz'den derbi yorumu
Terim ile Yanal'ın derbi karnesi

Terim ile Yanal'ın derbi karnesi
Kaynak ustasının Fenerbahçe aşkı

Kaynak ustasının Fenerbahçe aşkı