Derbi hazırlıkları tamam

İstanbul
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana Fenerbahçeli futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, taktik çalışmayla idmanı tamamladığı kaydedildi.
Antrenmanın ilk bölümünü, bir grup taraftarın da izleyerek futbolculara moral verdiği aktarıldı.
Galatasaray'da hazırlıklar tamam
Galatasaray da Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.
Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılar, tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.