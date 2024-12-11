Dolar
34.86
Euro
36.67
Altın
2,693.76
ETH/USDT
3,686.60
BTC/USDT
97,881.00
BIST 100
10,071.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Malmö ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçını oynayacak

Bobo

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi8927194389153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi128562547202170
Kupa Galipleri Kupası2044122138
UEFA Avrupa Konferans Ligi127142119
TOPLAM2499449106333380

Norveç ekiplerine karşı 13. maç

Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda 19 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise yine 19 gol gördü.

Bodo/Glimt'le 5. randevu

Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek.

Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu.

Sarı-siyahlılar, kendi evindeki maçı 3-1 kazanırken, İstanbul'dan da 2-1 galip ayrıldı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

Avrupa'da en golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KVKK'den Instagram'ın sahibi Meta'ya "çocuk hesapları" cezası
Erciyes'in eteklerindeki ilçeden çok sayıda dağcı ve kayakçı yetişti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'nin geleceğinin güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri
Suriyeli küçük Ömer "ağır yükü" ile hiç görmediği ülkesine döndü
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçını oynayacak

Başakşehir, Avrupa kupalarında 61. maçına çıkacak

Galatasaray, İsveç takımlarına karşı zorlanıyor

Galatasaray, İsveç takımlarına karşı zorlanıyor
Galatasaray, Avrupa'da 324. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa'da 324. kez sahne alacak
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet