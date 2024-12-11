Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçını oynayacak
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak.
Bobo
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı.
Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 380 gol gördü.
Avrupa kupalarında Beşiktaş
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|128
|56
|25
|47
|202
|170
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|12
|7
|1
|4
|21
|19
|TOPLAM
|249
|94
|49
|106
|333
|380
Norveç ekiplerine karşı 13. maç
Beşiktaş, Norveç temsilcileriyle 12 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri Rosenborg, Valerenga, Tromso, Sarpsborg ve Bodo/Glimt ile mücadele etti.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 2 beraberlik aldı.
Söz konusu maçlarda 19 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise yine 19 gol gördü.
Bodo/Glimt'le 5. randevu
Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek.
Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.
İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu.
Sarı-siyahlılar, kendi evindeki maçı 3-1 kazanırken, İstanbul'dan da 2-1 galip ayrıldı.
Üç kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Farklı galibiyetler
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.
Farklı mağlubiyetler
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.
"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.
Avrupa'da en golcü Oktay Derelioğlu
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.
1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.