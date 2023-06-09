Dolar
23.49
Euro
25.45
Altın
1,966.30
ETH/USDT
1,853.00
BTC/USDT
26,599.00
BIST 100
5,554.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Fransız yıldız Karim Benzema, Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Dilara Afıfı, Çağrı Koşak, Mehmet Nuri Uçar  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Suudi Arabistan

El-İttihad takımının sosyal medya hesabından röportajı yayınlanan Benzema, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benzema, El-İttihad takımının stadyumunun "olağanüstü" olduğunu belirterek, "Söylediğim gibi burada çok fazla coşku var." dedi.

"Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu" dile getiren Benzema, Arapça öğrenerek akıcı bir şekilde konuşmak istediğini ifade etti.

Benzema, "İnsanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den ayrılan ve El-İttihad takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, 2026 yazılı formayla poz vermişti.

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı
Merkez Bankası Başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı
Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Benzer haberler

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum

DEAŞ'la mücadele koalisyonundan Suriye'de siyasi çözüme BM çerçevesinde destek vurgusu

Suudi Arabistan ekibi El-İttihad, Benzama'yı kadrosuna kattı

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü
ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da ateşkes için arabuluculuk yaptığı görüşmelerini askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet