Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
4,003.80
BTC/USDT
99,998.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Benfica, 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle aldı

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Benfica, konuk ettiği Vitoria'yı milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi.

Can Öcal  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Benfica, 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle aldı

İstanbul

Ev sahibi ekip, Luz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Benfica sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakada 78. dakikada oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu, Vitoria karşısında fileleri havalandırarak bu sezon Portekiz ekibindeki 10. golünü kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ise sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almadı.

Benfica, bu galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Vitoria ise 21 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Doha'da görüştü
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te depremzede bir aileyi ziyaret etti

Benzer haberler

Benfica, 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle aldı

Benfica, 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet