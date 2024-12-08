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Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.

Can Öcal  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti Fotoğraf: Adria Puig/AA

İstanbul

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan maçta Real Madrid, 36 . dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Arda Güler'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada 89. dakikada oyundan çıkan Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti.

Real Madrid, puanını 36'ya yükseltti. Girona ise 22 puanda kaldı.

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