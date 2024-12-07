Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, en kötü bir puanı hak ettiklerini söyledi.
Istanbul
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, galibiyet için oynadıklarını, sonuçlandırmada sorun yaşadıklarını belirtti.
Maçın ardından hakemi tebrik ettiğini vurgulayan Mourinho, "Toplantıya gelmeden önce hakem odasına gittim ve kendisini tebrik ettim. Saha içinde bir yanlışı oldu mu bilmiyorum ama onunla ilgili hissiyatım iyiydi. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Oyuncular da doğru şekilde mücadele etti. Bugün hak edenin kaybettiği bir maçtı çünkü elimizden gelenin en iyisini yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum çünkü iyi savaştılar. Beraberlik için savaştılar biz ise kazanmak için savaştık. Beşiktaş'ın 1,5 pozisyonu vardı, 2 bile değil. Bizim ise birçok pozisyonumuz vardı, 2 topumuz direkten döndü." diye konuştu.
Maçı kazanmak için yeterli sayıda pozisyon ürettiklerini yineleyen Mourinho, şöyle devam etti:
"Rakibimiz savaştı ama onlar pozisyon üretemediler. Daha iyisini yapabilirdik, daha iyi olabilirdik ama bence oyuncularım kazanmak için yapılması gereken şeyleri yaptı. Ben analizimi dürüst şekilde dile getiriyorum, bugün kazanmayı hak ettik. Minimum beraberliği hak ettik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, hakemi tebrik ediyorum. Oyuncularımın sistem yüzünden üzerlerinde baskı hissettiğini düşünmüyorum. Yarın puan farkı 6'ya çıksa bile bizler yarışın içindeyiz. Duygusal olarak dengesini kaybedenler olacaktır ama biz yarıştayız ve sonuna kadar yarışta olacağız."
Beşiktaş'ın geçen haftalara göre orta sahasını biraz güçlendirerek sahaya çıktığını ve maçtan önce bunu tahmin ettiklerini aktaran 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Beşiktaş bugün beklediğimiz gibiydi. Orta sahayı biraz daha güçlendirmek için Musrati'yi başlatıp Rafa Silva'yı kenarda kullanabileceklerini düşünmüştük. Rafa'yı herkesten iyi tanıyorum. Saha içinde taktiksel problemimiz yoktu. Djiku ve Samet problemsiz maç geçirdi. Böylesine kuvvetli maçta rakip bir pozisyon yaratabildi, o da kontrataktan. Onun dışında maçı kontrol etmekte sorun yaşamadık. Savaştılar ve savaşan takımın bazen şans yanında oluyor. Böyle bir maçta 4-5 büyük fırsat kaçıramazsınız, kaçırırsanız cezalandırılırsınız."
Felsefelerinde kontratak bulunmadığının altını çizen Mourinho, "Biz kontratak takımı değiliz, felsefemiz bu değil. Oyunun kontrolünü elinde bulundurma üzerine bir felsefeyle oynuyoruz. Maç kaybettiğiniz zaman insanlar yeni transferleri düşünüyorlar ama bugün oyuncularımı gol kaçırdıkları için eleştiremem. Beşiktaş bir ortadan gol attı. Futbolda bu kelimeyi kullanmayı sevmem ama şanssızdık. Kazanmak için her şeyi yaptık ama şanssızdık." değerlendirmesinde bulundu.
Mourinho, taraftarların duygularını anladığını vurgulayarak, "Kimse benden üzgün değildir. Onlar kulüplerini elbette seviyorlar ama kimse oyunculardan, benden ya da yöneticilerimizden üzgün değildir. AZ Alkmaar maçındaki performansımızdan mutsuzdum ama bugün bu geçerli değil. Önümüzdeki yol, uzun bir yol. Liderle fark 3 kalabilir, 4 ya da 6 olabilir ama şampiyonluk yolunda hakemler bugünkü gibi olursa çok güzel bir şampiyonluk yarışı olur. Genel olarak insanlar Türkiye'de kaybettikten sonra hakemleri tebrik etmiyor diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel: Çok güzel bir galibiyet aldık
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, "Çok güzel bir galibiyet aldık. 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır.' demiştim. Taraftarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kazandık. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bir tepki koydular. Maçtan önce de soyunma odasında görüşmüştük. 'Başkanım merak etmeyin, elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız.' dediler. 'Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siz de profesyonel olarak görevinizi yapmaya başlayın.' dedim." diye konuştu.
Kulübün 22 Aralık Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 29 Aralık Pazar günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilmesi halinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile mayıs ayına kadar devam edebileceğini söyleyen Yücel, "Serdar hoca bu zor dönemde görevi devraldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sorumluluk aldı. Onun da ellerine sağlık, teşekkür ediyorum. Umarım onunla daha güzel günler görmeye devam edeceğiz. Serdar hoca kendisi bırakmadığı müddetçe devam etmeyi arzu ederim. Ekibini güçlendirmek lazım. Önümüzde seçim var. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca büyük fedakarlık yaptı, o fedakarlığın karşısında bizim ona karşı aynı fedakarlıkta bulunmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın sıkıntılı günler geçirdiğini kaydeden Yücel, camiayı sükunete davet ederek, "Beşiktaş son zamanlarda biraz çalkantılı günlerden geçiyor. Herkes televizyona çıkıp cevaplar veriyor. Olaylar kişiselleşmiş durumda. Beşiktaş camiası, 121 yıllık bir çınar. Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden artık kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. İyisiyle kötüsüyle tüm sorumluluğu üstüme alıyorum, her şeyi bana yazsınlar fark etmez. Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden kaçınalım." şeklinde konuştu.
Başkan adaylığına hazırlanan tüm isimlere çağrıda bulunan Yücel, şunları ifade etti:
"Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım, elimi kolumu değil vücudumu taşın altına koydum. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım. Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle yönetici seçmemeli. Başkan adayları galibiyet ve mağlubiyetlere bakmamalı. Hodri meydan demiştim, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes benim için kutsaldır. Tüm abilerimi, kardeşlerimi bekliyorum adaylık için. En büyük şereflerden biri Beşiktaş başkanlık makamıdır. Mayısta aday olurum ya da olmam ama bugün istifa etmek, Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak en kolay işti. Tüm yönetim kuruluyla beraber oturup konuştuk. Bütün arkadaşların desteğini aldım. İstifa edip gidebilirdim ama o zaman Beşiktaş'ı büyük bir kaosa sokardık. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimize karar verdik. Umarım çok fazla aday çıkar. Beşiktaş zor bir dönemden geçerken insanların sırça köşklerinde atıp tutmaları değil tam tersine gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. Üç hafta var seçime, skorlara bakmayalım. İsmi geçen adaylar da büyük Beşiktaşlı, hepsinin başımın üstünde yeri var. Onları da seçime davet ediyorum. Hodri meydan ifadesinden rahatsızlık olmuş, bundan kastım gelin buyurun hep beraber çıkalım yarışalım."
Seçimde eski başkan Hasan Arat'ın 'Bu yol Beşiktaşlıların yolu' sloganına benzer bir sloganı olup olmayacağına yönelik soruya Yücel, "Slogana gerek yok, icraata gerek var. Sabahtan akşama kadar slogan atmanın faydası yok. Ben icraatımla var olmayı doğru buluyorum." cevabını verdi.
Hüseyin Yücel, ayrıca seçime yeni bir yönetim kurulu listesiyle gireceğini sözlerine ekledi.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Akıllı oynamak zorundaydık
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Derbide galip gelmelerinin önemine dikkati çeken Serdar Topraktepe, "Akıllı oynamak zorundaydık. Sahada Tayyip Talha Sanuç ve Salih Uçan gibi az oynayan oyuncularımız vardı. Gedson Fernandes'i öne çıkararak dinamizmimizi arttırdık. Arkada da sıkı durup geçişlerle gol aradık. Aslında Beşiktaş hep önde oynar ama bugün böyle yapmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Topraktepe, "Golü bulduktan sonra Fenerbahçe ileriye uzun boylu oyuncularını koydu. Ndour ile Al Musrati'yi geri çekip kafa toplarında sıkıntı yaşamamaya çalıştık. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı vardı. Gidişatımız iyi değildi. Savaşacağımıza söz verdik. Tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti ve savaştı." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golü atan Alex Oxlade-Chamberlain'in performansıyla ilgili Serdar Topraktepe, "Alex Oxlade-Chamberlain'in kariyerini ve kalitesini kimse konuşamaz. Çok büyük oyuncu. Sakatlıklardan çıktıktan sonra uzun zamandır süre almadı. Kampa da gelmedi. Onunla hep diyalog halindeydim. Girdiği 2 maçta da pozitif şeyler yaptı." diye görüş belirtti.
Yaşanan teknik direktör değişikliklerinin ardından geçen sezondan bu yana 3. kez siyah-beyazlı futbol takımının başına geçen Topraktepe, "Beşiktaş'ta 31. senem. Oyuncularla diyaloglarımız çok iyi. Beşiktaş için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Beşiktaş'ın her zaman içindeyim." değerlendirmesinde bulundu.
"Golü kim attıysa attı, önemli olan burada bir galibiyet elde etmiş olmamız"
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, gol pozisyonunu anlatarak sözlerine başladı.
Statta golü Ciro Immobile'nin attığı anons edilirken, Chamberlain, "Pozisyon esnasında ben Immobile'nin dokunmadığını hissettim aslında. Ama Immobile gole sevindi, dokunduğunu söyledi. Tabii ki o attıysa da onun adına çok mutlu olurum. Ben attıysam da çok mutlu olurum. İşin asıl noktası kazanmış olmamız. Golü kim attıysa attı, önemli olan burada çok önemli bir galibiyet elde etmiş olmamız." açıklamasını yaptı.
Maça hazır olduğunun da altını çizen İngiliz futbolcu, şöyle devam etti:
"Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hazırdım çünkü sürekli çalışıyorum. Sezon başında zor zamanlar oldu, oynamadım. Geçen sezon da oynamadığım zamanlarda hazırdım çünkü işim bu. İşim, profesyonel şekilde idmanlarımı yapıp, sıkı çalışmak. Şans geldiği zaman hazır olduğumu göstermek. Bu anlamda da Serdar hocamıza çok teşekkür ederim. Çünkü bana şans verdi. Bana verdiği bu şansın karşılığını takıma vereceğim katkıyla ona vermek istiyorum. Ben aynı oyuncuyum. Geçen sene de aynı Alex'tim. Durumlardan bağımsız olarak profesyonel şekilde takımla beraber iyi çalışırım. Sahada her zaman hazır bir oyuncu olurum. Bu anlamda da bu şekilde devam etmek istiyorum."
"Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar"
Derbilerin her zaman çok önemli olduğunu dile getiren Alex Oxlade-Chamberlain, "Ben sorumluluk alan, almayı seven bir oyuncuyum. Büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Sene başındaki büyük maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda çok büyük, iyi oyuncular var. Örneğin Galatasaray maçı. Büyük oyuncular sahneye çıkmıştı. Ancak sonrası oyuncuların kalitesinden bir şey götürmez." ifadelerini kullandı.
Jonas Svensson ise, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık." diye konuştu.
Kendi performansını da değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Yetenek yok, mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Maximin çok iyi oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu. Hızlı bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Tayyip Talha Sanuç: Güzel bir galibiyetle dönmek benim için önemliydi
Uzun süredir formasından uzak kaldığını vurgulayan Tayyip Talha Sanuç, "İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve uzun sürdü. Bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi, güzel bir destek vardı. Stada gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.