Bayern Münih futbolcusu Boey, sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek
İstanbul
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Galatasaray'dan geçen ay transfer edilen sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Alman kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sacha Boey'in antrenman sırasında sol arka adalesinde büyük bir yırtık meydana geldi ve tıbbi ekibin yaptığı incelemenin sonucunda 23 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak kalacak." denildi.