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Spor

TFF'den bozuk zeminli statlar için iyileştirme uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saha zemini bozuk olan statlara sahip kulüplere uyarı yazısı gönderildiğini açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
TFF'den bozuk zeminli statlar için iyileştirme uyarısı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazısı gönderildi.

Daha önce de Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

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